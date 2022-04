Calciomercato Juventus, adesso ci siamo: firma la prossima settimana

Calciomercato Juventus, adesso ci siamo: salta la trattativa per l’innesto in difesa. La firma è prevista per la prossima settimana

Salta una delle possibili trattative che avrebbe potuto portare a Torino quello che probabilmente era il sostituto ideale di Giorgio Chiellini che, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, potrebbe decidere di andarsene per un ultima stagione in Mls prima di rientrare in bianconero con un ruolo diverso da quello che ricopre in questo momento in campo.

E ovviamente, a quanto trapelato negli ultimi giorni, c’è anche da sistemare la questione relativa a Leonardo Bonucci, un altro che non è sicurissimo di restare il prossimo anno alla corte di Massimiliano Allegri. In poche parole, anche dietro – visto anche che Rugani è con la valigia in mano – servono degli innesti di spessore. E, uno di questi, era stato individuato in Araujo, difensore del Barcellona che sembrava potesse lasciare i catalani per via di un contratto in scadenza e che sembrava di difficile rinnovo. Adesso però le cose sono totalmente cambiate.

Calciomercato Juventus, Araujo rinnova

Secondo quanto riportato da fichajes.net infatti, il difensore la prossima settimana dovrebbe mettere la firma sull’accordo che lo legherà al Barcellona ancora per molto tempo. Una situazione quindi che ha avuto una schiarita importante e che mette con le spalle al muro Cherubini, costretto a cambiare strategie e muoversi di conseguenza verso altre situazioni.

Ovviamente nel mirino rimane anche Rudiger, che ieri sera contro il Real Madrid ha dimostrato ulteriormente il proprio valore e che forse meriterebbe un sacrificio economico da parte della Juventus anche perché potrebbe arrivare a parametro zero. Sarebbe sicuramente un colpaccio quello del tedesco che porterebbe esperienza internazionale e quella cattiveria agonistica che ha sempre contraddistinto le prestazioni di Chiellini. Serve un affondo. Speriamo ci possa davvero essere.