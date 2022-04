Calciomercato Juventus, Cherubini insaziabile: “prenotata” la rivelazione della Serie A

Calciomercato Juventus, Cherubini sempre molto attento alle occasioni estere, ma l’ultima suggestione arriva dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, la dirigenza guarda al presente ma anche e soprattutto al futuro. Quei profili che siano in grado di fare la differenza adesso ma anche domani. In tal senso è entrato – di diritto – nella lista di Cherubini un profilo in ascesa in Serie A. Stiamo parlando dell’ivoriano Traorè, centrocampista del Sassuolo.

La Juventus avrebbe messo nel mirino proprio il centrocampista classe 2000 del Sassuolo. Abile tecnicamente ma anche con un ottimo fiuto per il gol. Traorè ha già dimostrato di saper fare la differenza a più riprese.

Calciomercato Juventus, Traorè in mediana | Colpo dalla Serie A

La Juventus potrebbe intavolare una trattativa con il Sassuolo per Hamed Traorè, a riportato è proprio “La Gazzetta dello Sport”, che parla di un interesse concreto dei bianconeri nei confronti del giocatore in ascesa. Giocatore con caratteristiche definite. Che in questa stagione ha dimostrato tutte le sue qualità, anche sfidando la stessa Juventus. Ma stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, non ci sarebbe solo la Juventus sul centrocampista.

Su Traorè, infatti, ci sarebbero -comunque- diversi club di Premier League, pronti ad offrire al Sassuolo cifre importanti visto anche l’ampio spazio di manovra di cui godono i grandi club inglesi. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà. Intanto Allegri si aspetta una pseudo rivelazione in mediana con alcuni punti fermi da cui ripartire, uno di questo è il giovane Manuel Locatelli, anche lui, arrivato proprio dal Sassuolo.