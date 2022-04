Calciomercato, la “Marottata” che tramortisce la Juventus: ritorna in Serie A

Calciomercato Juventus, Marotta studia il colpo a sorpresa in grado di anticipare i bianconeri: profilo ad un prezzo di favore.

Calciomercato Juventus, Marotta studia il colpo a sorpresa a centrocampo. Un colpo da 15 milioni in grado di anticipare i bianconeri. Un assalto già per la prossima stagione, come comunica ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Juventus, Marotta ha già bene in chiaro quale sarà il – possibile – colpo in mediana. Si parla di Paredes del Psg, proprio i francesi vorrebbero liberarsene per dare spazio ad un grande colpo in entrate, tutte le strade sembrano portane a Pogba.

Calciomercato Juventus, Marotta anticipa tutti | Paredes a 15 milioni

Un giocatore che era finito anche nel mirino della Juventus. Paredes non ha più spazio nel Psg e il suo approdo in Serie A sembra solo questione di tempo. L’Inter ci pensa e adesso la possibilità di averlo a soli 15 milioni rappresenta una grande opportunità.

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, Marotta avrebbe quindi anticipato tutti e sarebbe pronto al colpo a sorpresa in mediana, anticipando anche le rivali di Serie A come la Juventus che si era già in precedenza interessata al giocatore.