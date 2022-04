Il calciomercato della Juventus entrerà nel vivo nel corso delle prossime settimane, man mano che ci si avvicinerà alla prossima estate.

La dirigenza bianconera ha un obiettivo ben preciso, quello di rinnovare e ringiovanire l’organico di mister Allegri. Che per aprire un nuovo ciclo vincente ha assolutamente la necessità di poter allenare qualche volto nuovo nel corso della prossima estate. Anche i tifosi sognano dei grandi colpi per far sì che la Juventus possa tornare a lottare per lo scudetto e per un posto al sole in Europa.

Ci saranno dei volti nuovi sicuramente in attacco, visto che ci sarà da sostituire Dybala con l’approdo di un grande campione che possa far coppia con Vlahovic. Ma anche in difesa e a centrocampo c’è la necessità di rinforzi di spessore internazionale. Tanti nomi in questo ultimo periodo sono stati accostati ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, lo United rilancia: maxi ingaggio per Pogba

C’è però un grande sogno dei tifosi, che è quello di rivedere a Torino Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Il francese ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei supporters juventini, che sperano nel suo ritorno. Che però sembra molto complicato, visto l’ingaggio. Dall’Inghilterra arrivano nuovi rumors nei confronti del centrocampista. Il “Daily Mirror” spiega che il Manchester United ancora non ha perso la speranza di arrivare al rinnovo e ha messo sul piatto la bellezza di 500mila sterline a settimana, quasi 600 mila euro. Una somma incredibile che rischia di creare tensione nello spogliatoio. Pogba in questo modo guadagnerebbe più di Cristiano Ronaldo e quasi il doppio del capitano Maguire- Futuro insomma tutto da decidere. Oltre alla Juventus osservano la situazione con attenzione anche Real Madrid e Psg.