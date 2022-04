Juventus, Bologna nel mirino | Allegri cambia l’undici titolare

La Juventus è al lavoro per preparare nel migliore dei modi la sfida che la vedrà protagonista in campo nel giorno della vigilia di Pasqua.

I bianconeri sabato pomeriggio alle ore 18.30 saranno di scena infatti allo Stadium per affrontare il Bologna. Squadra da prendere con le pinze, che nonostante l’assenza di Mihajlovic in panchina sta raccogliendo risultati positivi importanti, ultimo il successo sulla Sampdoria. Arnautovic si sta confermando bomber di razza. Insomma i rossoblu sono un avversario da non sottovalutare.

La Juventus deve difendere il quarto posto, l’ultimo utile per approdare in Champions League. Ma chi sta davanti non è molto distante e per questo motivo si può sognare anche un sorpasso e un piazzamento migliore in graduatoria. Allegri per questa partita ritroverà delle pedine importanti, ci si attendono dunque novità nell’undici titolare.

Juventus, possibile ballottaggio in avanti tra Dybala e Morata

Chiaramente mancano ancora diversi giorni alla partita, ci sono davvero tanti dubbi di formazione per mister Allegri. In difesa Bonucci potrebbe giocare dall’inizio al fianco di De Ligt, possibili novità sulle corsie esterne. De Sciglio torna a disposizione e si candida per una maglia così come Pellegrini, che vuole chiudere la stagione in crescendo. Il dubbio di Allegri sarà legato anche al modulo: tridente offensivo oppure un più prudente 4-4-2 con Cuadrado come esterno di centrocampo? Sembra prendere quota questa seconda ipotesi, con Rabiot a sinistra e il duo Arthur-Zakaria cerniera in mediana. In attacco dunque si profilerebbe un ballottaggio tra Dybala e Morata. L’unico sicuro di una maglia da titolare è infatti Vlahovic, tornato a segno (e decisivo) contro il Cagliari. Impossibile fare a meno di lui.