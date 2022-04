Juventus, Dybala e la sua nuova squadra: la decisione è arrivata

Calciomercato Juventus, Dybala e le diverse offerte: cosa avrà scelto la Joya? Adesso il futuro è solo nelle sue mani.

Calciomercato Juventus, Alfredo Pedullà ha aggiornato tutta la fandom bianconera con un post Twitter che parla del futuro dell’ormai svincolato attaccante argentino. Paulo Dybala dovrà andrà? L’interrogativo non ha ancora una risposta definitiva.

Ebbene, la Joya per quanto possa essere al centro delle voci di mercato non avrebbe ancora deciso il suo futuro. L’Inter silenziosamente si fa ancora avanti ma stando a Pedullà, le offerte più importanti arrivano dall’Inghilterra e dalla Spagna. Un futuro in Premier o in Liga è quindi l’ipotesi più plausibile.

Calciomercato Juventus, Dybala e le tre offerte dall’estero | Cosa bolle in pentola

Pedullà ha svelato che sarebbero tre le offerte arrivate in questo momento per la Joya: tutte dall’estero. Dall’Inghilterra fino allo Spagna. Ma Dybala saprà, realmente, adattarsi allo stile del calcio inglese?

Certamente, date le caratteristiche della Joya, la Spagna potrebbe essere un campionato più adatto a lui ma pensarlo in squadre che giocano un calcio propriamente offensivo e tecnico, non è così utopistico. Prendiamo ad esempio il Manchester City di Pep Guardiola ma anche il Tottenham di Antonio Conte. Insomma Dybala non ha ancora scelto ma non è certamente scontato pensare che lo farà a breve visto che il suo contratto è ormai scaduto con i bianconeri e il divorzio è ormai sempre più vicino, visto che non manca così tanto alla fine della stagione.