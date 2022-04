Calciomercato Juventus, alleanza granitica: vola in Liga a prezzo stracciato

Calciomercato Juventus, si inserisce un’altra squadra nella trattativa per il difensore seguito anche dai bianconeri.

Mentre l’attenzione è interamente rivolta a quello che avviene in campo, gli uomini-mercato della Juventus lavorano alacremente. L’obiettivo è consegnare a Massimiliano Allegri una squadra che possa tornare a lottare per lo scudetto già dalla prossima stagione. Si parla tanto di rinforzare il centrocampo, del sostituto di Paulo Dybala in attacco. Ma una zona del rettangolo di gioco in cui al momento i bianconeri sono scoperti è l’out sinistro di difesa.

Alla luce del probabile addio di Alex Sandro e la difficile conferma di Luca Pellegrini, la Signora è alla ricerca di un terzino sinistro di un certo livello. Tra i vari nomi sondati dal direttore sportivo Federico Cherubini c’è anche quello di Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach. A conferma che quello con i tedeschi è un asse decisamente caldo dopo la conclusione dell’affare Zakaria a gennaio. L’algerino è legato ai Fohlen fino al 2023 ma avrebbe già fatto intendere alla società di volere cambiare aria a fine stagione. Le pretendenti, infatti, non mancano: tornare a giocare le coppe europee è la sua priorità, visto che di sicuro non ci arriverà con il Gladbach, ormai fuori dai giochi in Bundesliga.

Calciomercato Juventus, c’è anche Barcellona nella corsa a Bensebaini

Secondo il quotidiano catalano El Mundo Deportivo, negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata del Barcellona su Bensebaini. Xavi ha bisogno di un giocatore a sinistra possa far rifiatare Jordi Alba e il 26enne algerino avrebbe le caratteristiche giuste per dare il cambio al nazionale spagnolo. Barça che però dovra superare la concorrenza del Borussia Dortmund, con il quale Bensebaini avrebbe già un principio di accordo.

Una grossa “mano”, in tal senso, potrebbe arrivare dall’HCM Sports, l’agenzia a cui di recente si è affidato l’esterno del Gladbach e che annovera nella sua scuderia anche i blaugrana Frenkie de Jong e Martin Braithwaite.