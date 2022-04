Calciomercato, la Juventus è ormai ai suoi piedi: pronto il contratto a vita

Numerosi sono i calciatori che negli ultimi anni hanno vestito la maglia della Juventus: tra di essi ricordiamo i vari Ronaldo, Higuain, Rabiot, Ramsey, Cancelo, Pjaca, Emre Can, lo stesso Buffon e tanti altri. Tra di essi, però, c’è un calciatore in particolare, un acquisto non recentissimo che fin dal suo arrivo a Torino ha dimostrato e continua a dimostrare tutte le sue qualità, sottolineando che l’affare che ha condotto all’acquisto del suo cartellino è stato per la dirigenza bianconera uno tra i migliori degli ultimi anni.

Stiamo parlando proprio di Danilo Luiz da Silva, più semplicemente noto come Danilo. Il brasiliano è entrato nella rosa bianconera nel estate del 2019 arrivando dal Manchester City di Pep Guardiola poiché fu introdotto come controparte inglese dello scambio che avrebbe invece portato Joao Cancelo a Manchester appunto. Dal suo arrivo il difensore brasiliano ha collezionato ben 75 presenze, ricoprendo praticamente quasi tutti i comparti della difesa e del centrocampo bianconero grazie alla sua enorme duttilità e intelligenza tattica. Il calciatore, infatti, è stato elogiato dallo stesso Allegri che lo ha addirittura definito “una meravigliosa sorpresa” per le sue così diversificate abilità, a cui si aggiunge un grande spirito di squadra: Danilo infatti è solito dare sempre il tutto per tutto in campo per la maglia bianconera. A dimostrazione di quanto detto, infatti, nell’ultimo periodo è stato proprio lui ad essere stato schierato a centrocampo a sostituzione dei numerosi centrocampisti infortunati.

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Danilo

Il contratto del jolly di Bicas, come quello di numerosi altri colleghi, è in scadenza nel 2024. Per questo motivo e per tutti i meriti sopraelencati è indubbio che ciò che si debba fare è lavorare affinché appunto le parti si accordino per il prolungamento dell’accordo. I tifosi bianconeri però possono per ora dormire sonni tranquilli perché sembra proprio che la dirigenza sia decisa a muoversi in quella direzione, come testimoniato dal rifiuto dell’offerta del Bayern Monaco la scorsa estate.