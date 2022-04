Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo, con il club che sta lavorando in ottica prossima stagione.

Cosa succederà nelle prossime settimane è ancora presto per dirlo, ma i tifosi si attendono senz’altro delle novità importanti da parte del club. Che con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic a gennaio ha dimostrato di voler fare degli investimenti importanti per rinnovare e ringiovanire la squadra. Una mossa indispensabile se si vuole aprire un ciclo vincente pluriennale.

E così nel corso della prossima estate l’organico di mister Allegri subirà senz’altro dei cambiamenti. Il tecnico livornese non potrà contare su Dybala in attacco, ma non sarà solo il reparto offensivo ad avere volti nuovi in arrivo. Qualcuno potrebbe arrivare anche in difesa, dove si cercano gli eredi di Bonucci e Chiellini.

Calciomercato Juventus, le quote dei bookmaker avvicinano Rudiger ai bianconeri

Specie il futuro di quest’ultimo è da definire. Non è da escludere che Chiellini possa decidere di abbandonare la Juve al termine di questa stagione, tentato da una esperienza negli States prima del ritiro. Tra gli obiettivi primari dei bianconeri per rinforzare la difesa c’è Rudiger e una “conferma” sulla possibilità che l’affare possa riuscire è rappresentato dalle quote dei bookmaker. Agipronews infatti riporta la quota Sisal riguardo il possibile approdo del tedesco alla Juventus, vale a dire 2.50. Rudiger infatti dovrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero, viste anche le difficoltà del club inglese. Più complicato invece sarebbe arrivato a Bremer, in lavagna a 9. Sul giocatore del Torino c’è forte l’interesse dell’Inter che pare essere in pole position per aggiudicarselo.