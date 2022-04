Calciomercato Juventus, volano gli stracci | Ultimatum da brividi: 45 milioni

Continuano le voci di calciomercato che riguardano calciatori che potrebbero essere degli obiettivi per la Juventus di Allegri.

In estate ci saranno sicuramente dei cambiamenti nella rosa del tecnico livornese. E’ atteso almeno un innesto per ogni reparto, ma l’impressione è che di volti nuovi ce ne potrebbero essere anche di più. Molto dipenderà dall’esito dei rinnovi contrattuali che interessano quattro giocatori della rosa, mentre per Dybala si è deciso di non presentare alcuna offerta di rinnovo.

Proprio quest’ultima mossa della Juventus costringerà di fatto il club a cercare una alternativa in avanti e ci sono tanti nomi che sono stati accostati ai bianconeri nel corso degli ultimi tempi. Tra i tanti anche quello di Marcos Asensio, attaccante del Real Madrid che non è un titolare fisso della formazione di Ancelotti, anzi rischia di trovare sempre meno spazio.

Calciomercato Juventus, Asensio al bivio con il Real Madrid

“El Nacional” fa il punto della situazione relativamente al futuro dell’attaccante spagnolo, spiegando come i rapporti con il Real Madrid potrebbero incrinarsi in modo definitivo. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la proposta di rinnovo che gli spagnoli intendono fargli non è soddisfacente. Florentino Perez non ha intenzione di mettere sul piatto i 7 milioni di euro richiesti. Per il Real dunque si prospettano due possibili strade: lasciarlo partire a zero nel 2023 oppure cederlo nella prossima estate. Asensio ha diversi estimatori, ma il Real chiede per la sua partenza 45 milioni di euro. Una somma decisamente alta: i club interessati hanno fatto sapere ad Asensio che per accontentare le sue richieste d’ingaggio il Real non dovrà chiedere più di 20 milioni di euro.