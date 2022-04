Calciomercato Juventus, accordo Milan-Dybala: Maldini ha un asso nella manica

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco: il Milan medita il sorpasso, Maldini alza il telefono.

Dopo la fumata nera legata alla possibilità – definitivamente sfumata – di un rinnovo del suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2022, le voci relative al futuro di Paulo Dybala impazzano senza soluzione di continuità.

La Joya – che non ha ancora preso una decisione definitiva in merito a quella che sarà la sua prossima squadra – è in fase di attesa. Per adesso, si sono fatti avanti club della Premier e della Serie A: l’Atletico Madrid si sarebbe reso protagonista di alcuni sondaggi esplorativi, ma senza affondare il colpo. Il Barça ci ha fatto un pensierino, ma considera l’ex Palermo un’alternativa deluxe. E così, potrebbe esserci nuovamente l’Italia nel futuro della Joya, oggetto del desiderio dell’Inter, ma non solo. La stima che Marotta nutre nei confronti del “U Picciriddu” è nota ai più, così come la necessità da parte dei nerazzurri di sfoltire prima un organico che soprattutto nel reparto offensivo è gremito. Situazione di empasse che, dunque, potrebbe essere sfruttata dai “cugini” del Milan, alla ricerca di un calciatore proprio con le qualità di Dybala, in grado di fungere da raccordo tra il centrocampo e l’attacco.

Calciomercato Juventus, il Milan fa sul serio per Paulo Dybala

Nel corso della diretta Twitch di Juventibus, sia Guido Tolomei sia Luca Momblano, hanno espresso delle considerazioni importanti in merito al possibile assalto del Milan per Dybala, con Maldini che nei giorni immediatamente precedenti alla sfida con il Torino avrebbe avuto – secondo Momblano – un contatto telefonico non solo con Antun, ma anche con lo stesso calciatore. Ecco quanto riferito:

Guido Tolomei: “Mi hanno dato un Maldini molto speranzoso su una buona conclusione dell’affare Dybala. Non si tratta di una notizia, ma di un’indiscrezione.”

Momblano: “Il Milan quando scioglie il nodo Ibra può liberare risorse che sono assolutamente compatibili con l’acquisto di Dybala. La numero 10 dei rossoneri non sarà vestita da Brahim Diaz”.