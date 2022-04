Calciomercato Juventus, l’Inter si avventa su Cuadrado: arriva il primo sì

Calciomercato Juventus, l’ad dell’Inter Beppe Marotta avrebbe messo gli occhi su Cuadrado. C’è anche il primo sì da parte del tecnico nerazzurro

Guarda molto in casa Juventus l’ex dirigente bianconera Beppe Marotta adesso all’Inter. E guarda soprattutto a quei profili che potrebbero arrivare a parametro zero. Non c’è solo la questione Dybala che tiene banco, ma anche quella relativa a Cuadrado. L’esterno colombiano in scadenza non ha ancora trovato un accordo, e l’opzione di rinnovo che è anche scattata non vuole dire che si troverà alla fine. Certo, le sensazioni sono positive e su questo ci sono pochi dubbi, ma fin quando non ci sarà nero su bianco allora tutto potrebbe realmente cambiare.

Intanto, la notizia, è stata riportata da Momblano durante la trasmissione Juventibus. Il giornalista, famoso per le sue percentuali, ha sottolineato come Cherubini abbia già fatto un’offerta al giocatore che non verrà cambiata in nessun modo. Sta a Cuadrado decidere se accettare o meno. E a quanto pare si prenderà tutto il tempo possibile, anche guardandosi attorno, è evidente anche questo al momento, per poi decidere quale sarà il proprio futuro.

Calciomercato Juventus, c’è il sì di Inzaghi

In tutto questo c’è anche il sì di Simone Inzaghi – ovviamente – a quella che potrebbe essere la trattativa. Stuzzica il profilo di Cuadrado anche ad Appiano Gentile soprattutto per la possibilità come detto che possa realmente arrivare a parametro zero. Marotta quindi è tentato dal doppio colpo, che avrebbe realmente del clamoroso, visto che parliamo di due giocatori che negli ultimi anni hanno veramente fatto la storia della Juventus dando il proprio contributo alla conquista di numerosi trofei.

Di sviluppi ovviamente ce ne saranno nelle prossime settimane ma più passa il tempo più la questione potrebbe diventare ingarbugliata. Marotta annusa il colpaccio. Purtroppo.