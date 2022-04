Calciomercato, doccia gelata Juventus: “Game over” definitivo

Calciomercato Juventus, un obiettivo in mediana rischierebbe di fallire per un motivo preciso. Ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, come riportato da “Radiosei” i bianconeri, molto interessati al centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba Milinkovic-Savic, non avrebbero i soldi opportuni per finanziare la trattativa.

Come sappiamo, il giocatore è un prescelto di Allegri. Cercato già negli anni precedenti ed autentico obiettivo per rivalutare un settore problematico come il centrocampo della Juventus nell’ultimo periodo. Un profilo ideale che però, stando all’indiscrezione, potrebbe essere utopistico.

Calciomercato Juventus, addio Savic | “Operazione troppo costosa”

I bianconeri dopo l’acquisto di Dusan Vlahovic l’altro serbo al centro del progetto bianconero, potrebbero non avere i soldi sufficiente per imbastire una così corposa operazione.

Come infatti viene riportato da “Radiosei”, i bianconeri, nonostante l’interesse delle parti per il classe 1995 e veterano azzurro di Sarri, non avrebbero il denaro per finanziare l’operazione per un problema dovuto al costo del cartellino ma anche dell’ingaggio. In più, ovviamente, come capita per i più forti giocatori sul “mercato” ci sarebbe anche un’ardita concorrenza estera, in special modo dalla Premier League. Staremo a vedere cosa succederà ma da ‘Radiosei’ sembrano andare in direzione della doccia fredda per tutti i tifosi che già sognavano l’altro fuoriclasse serbo in squadra. Staremo però a vedere come intenderà agire la dirigenza magari inserendo qualche contropartita tecnica di rilievo, visti anche i tanti possibili esuberi in uscita. Una cosa è però certa, fino a quando non ci sarà la parola fine la trattativa per Savic rimane comunque concreta.