Calciomercato Juventus, Rudiger ha detto sì | Mossa a sorpresa di Arrivabene

Calciomercato Juventus, le ultime notizie sul “fronte” Rudiger sono assolutamente incoraggianti: la risposta dell’entourage.

Un tassello imprescindibile della nuova Juve che verrà sarà sicuramente un innesto importante per rinforzare il pacchetto arretrato, che probabilmente a partire dal prossimo anno sarà orfana del carisma di Giorgio Chiellini.

Con Bonucci ormai non più giovanissimo e un Rugani il cui futuro è perennemente in discussione, in casa bianconera urge almeno un colpo deluxe in difesa, per regalare ad Allegri un calciatore d’esperienza in grado di far coppia con De Ligt. A tal proposito, la scelta della “Vecchia Signora” sembrerebbe essere ricaduta su Antonio Rudiger: la fantastica prova con la quale il tedesco ha letteralmente giganteggiato al Bernabeu non ha sorpreso più di tanto il management bianconero, che sta da tempo corteggiando l’ex difensore della Roma, considerato come il il profilo giusto, dal mix giusto di fisicità, esperienza e carisma.

Calciomercato Juventus, affondo per Rudiger: apertura improvvisa

A tal proposito, Giovanni Albanese – intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus – ha fornito importanti novità in merito alla risposta che l’entourage di Rudiger – che la scorsa settimana ha incontrato anche il Barcellona per tastare esplorativamente la situazione – ha dato alla proposta messa sul piatto dal club piemontese. Ecco quanto riferito dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport”:

“L’entourage ha confermato alla Juve di avere interessi a trattare alle condizioni che la Juve ha palesato nei nuovi sondaggi. Quando comincia una trattativa il nuovo management, si apre con la volontà di chiudere. Su Rudiger la Juve c’è, ed è Rudiger il nome per la difesa. 20 milioni alla firma? Ad oggi non è stata avanzata alcuna richiesta da parte dell’entourage, c’è la possibilità che lo faccia. Anche con Vlahovic l’entourage andò a ridiscutere le condizioni: si possono presentare ostacoli al momento di chiudere. “