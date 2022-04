Calciomercato Juventus, Allegri insaziabile: Mr 80 milioni per il dopo Szczesny.

Sono passati ormai 5 anni da quando Wojciech Szczęsny ha iniziato la sua avventura da portiere della Juventus. Lasso di tempo durante il quale il portiere polacco ha collezionato ben 177 presenze con la casacca bianconera: numeri non da poco per uno che all’inizio era stato acquistato per “relegarlo” all’ombra di Gigi Buffon. Il portiere, che tra l’altro è un ex Roma, acquistato per soli 12,2 milioni di euro ( più 3,3 di bonus) si è sicuramente distinto in questi anni per ottime prestazioni e interventi provvidenziali, alternati ovviamente a fisiologici cali di concentrazione.

Il portiere cresciuto nelle giovanili del Legia Varsavia, sua città di nascita, ha inoltre il contratto con la Juventus in scadenza nel 2024 e visto anche il freschissimo rinnovo contrattuale di Mattia Perin fino al 2025, non stupisce l’indiscrezione riportata da Fishanes.net questa mattina secondo cui appunto il matrimonio tra la ‘ Vecchia Signora’ e Szczęsny stia per volgere al termine.

Juventus, Szczęsny davvero verso l’addio? Mr 80 milioni pronto a sostituirlo

Secondo quanto riportato stamattina da Fichajes.net il più probabile sostituto dell’attuale estremo difensore della Juventus è Kepa Arrizabalaga, attualmente in forza al Chelsea di Thomas Tuchel. L’ambiente inglese, però, sembra ormai stargli sempre più stretto poiché l’allenatore dei Blues preferisce schierare titolare il senegalese Edouard Mendy, tant’è che da inizio stagione lo spagnolo ha giocato solamente per 1200 minuti nonostante in questi anni sia divenuto famoso per diverse sue “imprese”.

Tra queste, il racconto più affascinante risale sicuramente a quando subentrò al collega Mendy poco prima dell’inizio dei calci di rigori nella finale di Supercoppa tra Chelsea e Villarreal e ne parò un numero tale da condurre di fatto il Chelsea alla vittoria del titolo. Ecco quindi che si comprende il motivo per il quale Kepa, per il quale i londinesi sborsarono circa 80 milioni – sia sempre più recalcitrante a continuare la sua esperienza all’ombra dello Stamford Bridge. Ragion per cui, il suo è un profilo che la dirigenza bianconera, come del resto già aveva fatto in passato proprio prima di acquistare Szczesny, starà sicuramente valutando attentamente di sostituire il portiere polacco con quello spagnolo.