Calciomercato Juventus, ha vinto Allegri: nuova fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Juventus, alcuni tasselli fondamentali per Allegri stanno rispondendo affermativo alla possibilità del rinnovo.

Calciomercato Juventus, un altro pupillo di Allegri si appresta a rinnovare il proprio contratto. Stiamo parlando di Mattia De Sciglio. Il difensore bianconero è pronto a continuare in bianconero e dopo l’ufficialità di Cuadrado che continuerà fino al 2023, anche per lui si valuta il prolungamento.

Dopo Perin e Cuadrado anche De Sciglio si appresta a continuare l’avventura in bianconero. Come scrive ‘Romeo Agresti’ su Twitter, la situazione per il rinnovo sembra in discesa.

Calciomercato Juventus, De Sciglio verso il rinnovo | Allegri gongola

Si aspetta soltanto più l’ufficialità ma De Sciglio si appresta a continuare la sua avventura in bianconero anche per volere dello stesso mister Massimiliano Allegri. Proprio in queste ultime ore è stato rinnovato un altro laterale, il “panita” Cuadrado che continuerà fino al 2023.

Per De Sciglio si aspetta soltanto l’ufficialità ma la formula è già pressoché fatta. Anche per il nazionale azzurro si prevede un prolungamento alle stesse cifre pattuite adesso. In attesa di un comunicato ufficiale la società si gode i già certificati Perin e Cuadrado, che tra ieri e oggi hanno deciso di continuare la loro avventura nella squadra che, comunque, rappresenteranno per le prossime stagioni.