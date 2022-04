Calciomercato Juventus, blitz di Cherubini a Montecarlo: “Prepotente ritorno di fiamma”

Calciomercato Juventus, un blitz per un ritorno di fiamma senza precedenti. Ecco il piano di Cherubini per il futuro.

Calciomercato Juventus, Cherubini pronto ai colpi del futuro. Un blitz a Montecarlo per non sbagliare su quello che sarà fatto domani. C’è un ritorno di fiamma per Badiashile centrale mancino del Monaco.

Stando infatti alle indiscrezioni di Paolo Nomollo, un insider della Juventus che spesso azzecca le previsioni, nella giornata del 10 aprile e dell’11 Aprile, il direttore sportivo Cherubini insieme ad un legale bianconero, sarebbero stati a Montecarlo per incontrare gli agenti di Benoit Badiashile.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma Badiashile | Blitz a Montecarlo

Il centrale mancino del Monaco è diventato d’interesse per i bianconeri che pianificano tutti i possibili colpi del futuro e della prossima stagione, laddove saranno pronti a fare la differenza ambendo – in primis – alla riconquista dello scudetto e poi tentando il più lontano il cammino Champions League, c’è sempre il desiderio di alzarla per la terza volta.

Un ritorno di fiamma potente che è anche una certezza per il futuro. Giocatore che era già in orbita bianconera ma che adesso diventerebbe, giorno dopo giorno, sempre più concreto. In attesa, dunque, di ulteriori novità in merito c’è da segnalare questa importante presenza diretta del ds bianconero per un colpo che sembra interessare e non poco la dirigenza bianconera. In attesa anche di scoprire chi sarà il nuovo attaccante che affiancherà Dybala nella prossima stagione, la Juventus vuole arrivare al nuovo campionato con tutti i tasselli “risolti” in ogni settore del campo, incominciando dalla difesa.