Calciomercato Juventus, altro che 60 milioni per Zaniolo: ecco l’offerta

Calciomercato Juventus, rinnovo in stallo e possibile assalto da parte della dirigenza: ecco cosa può succedere nel futuro di Zaniolo.

Calciomercato Juventus, Nicolò Zaniolo è il profilo certamente più in auge per quanto concerne il futuro dei bianconeri. Italiano, classe 1999 e con ancora un ampio margine di crescita nonostante i risultati dimostrati sino ad ora. Per molti una certezza e così anche per Allegri.

Da ‘La Gazzetta dello Sport’ si parla del futuro di Nicolò e sulla possibilità di vederlo alla Juventus nella prossima stagione. Ma i bianconeri non intendono superare una certa cifra che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni, mentre i giallorossi ne chiederebbero 20 in più.

Calciomercato Juventus, Zaniolo al bivio | 40 milioni sul piatto

La dirigenza da questo punto di vista è chiara, non vuole superare i 40 milioni di euro. Una cifra reputata congrua ma in un certo senso anche “costretta”. Dato, infatti, l’acquisto portentoso di gennaio, con l’aggiunta in rosa di uno degli attaccanti più promettenti d’Europa: Dusan Vlahovic, la società non può permettersi esuberi monster.

Di conseguenza, la soluzione, ora, potrebbe trovare un accordo con la Roma su questa base economica magari inserendo nell’operazione qualche contropartite da così abbassare definitivamente la richiesta della dirigenza romana, che sì, visto il profilo in questione, intende vendere bene: almeno a 60 milioni di euro. Staremo a vedere se la trattativa si evolverà come sperato ma la Juventus rimane la squadra più vicina all’acquisto del giocatore e lo stesso gradirebbe molto la nuova, probabile, destinazione.