Juventus-Bologna, recupero lampo ufficiale: il “big” è stato convocato

Juventus-Bologna, recupero lampo: il big è stato convocato a differenza di quello che nel momento dell’infortunio sembrava uno stop più lungo

Sorpresa nella lista dei convocati del Bologna di Mihajlovic, che non sarà in panchina per i noti problemi di salute che lo hanno nuovamente messo in difficoltà. La formazione emiliana, in vista della sfida di domani sera contro la Juventus ha recuperato un big. Un elemento di quelli che quando chiamati in causa fanno la differenza perché mettono a disposizione dei compagni quell’esperienza maturata nel corso delle stagioni di Serie A.

Sì, anche Lorenzo De Silvestri partirà alla volta di Torino, visto che il difensore, così come comunicato dal club, è stato inserito nella lista dei convocati e prenderà parte alla trasferta. Ovviamente al momento è difficile ipotizzare un suo impiego dal primo minuto. Ma in ogni caso sarà a disposizione.

Juventus-Bologna, De Silvestri recupera

Un recupero lampo, come detto. Visto che alla fine dello scorso mese di marzo, quando il difensore dovette saltare la partita contro il Milan, si parlavo di un periodo di riposo per riprendersi dal problema muscolare – lesione di primo grado al bicipite femorale destro – che sarebbe dovuto durare almeno quattro settimane. Così non sarà, è evidente, visto che andrà almeno in panchina con la Juventus nella sfida che potrebbe regalare alla formazione bianconera, qualora riuscisse ad avere la meglio, tre punti pesantissimi che, visto l’impegno anche della Roma sul campo del Napoli, potrebbero avvicinare sensibilmente la qualificazione alla prossima Champions League.

Infine, la Juve, ovviamente rimane in emergenza soprattutto in mezzo al campo dopo l’infortunio di Arthur che verrà valutato nel corso dei prossimi giorni. Allegri dovrà inventarsi qualcosa con gli uomini che ha a disposizione. E questo di certo non sarà facile. Ma la vittoria è troppo importante. E non ci sono alibi che tengono.