Juventus-Bologna, conferenza stampa Allegri | Bonucci e il dubbio in difesa

Juventus-Bologna, Allegri in conferenza stampa ha parlato alla vigilia del match casalingo di campionato. Una sfida da non sbagliare.

“Contro il Bologna ci arriviamo bene dopo una settimana di lavoro. Voglio salutare Sinisa e gli auguro una pronta guarigione. Bologna squadra ottima fisicamente, non sarà semplice, noi abbiamo bisogno di punti”.

“Bonucci dal primo minuto? Lu sta bene, ma devo decidere tra lui e Chiellini per salvaguardare la Coppa Italia”.

“Dobbiamo fare un passo alla volta, ora ci sono sei partite e dobbiamo macinare punti, bisogna fare molta attenzione e fare molti punti, almeno dieci”

“A che punto è la Juventus? Momentaneamente siamo soddisfatti ma non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo stagionale, sono soddisfatto soprattutto della crescita e di come stiamo lavorando ma la Champions mi dispiace ancora, ci sono cose da migliore ma questa è un’annata di transizione ma bisogna essere in grado di mettere le basi per il futuro”

“Problemi di risultati in casa? Sono dati di fatto, perso cinque partite e sicuramente l’anno prossimo dovremmo migliorare perché incidono in campionato questi risultati”

“Rimpianti per l’estero? Assolutamente no, sono tornato alla Juve molto contento e felice. A Torino ho la mia famiglia, volevo lavorare ancora con la Juventus e fare quattro anni buoni per costruire qualcosa di importante. Nessun rimpianto e mi ritengo molto fortunato della mia scelta”.

“Vlahovic domani giocherà titolare e spero diventi capocannoniere”