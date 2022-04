Mbappè alla Juventus, bookmakers scatenati: la quota è da sballo

Mbappé alla Juventus, i bookmakers dopo la storia del giocatore del Psg sono scatenati. La quota è da sballo.

Una storia sul proprio profilo Instagram ripresa immediatamente da tutti e che ha fatto sognare – e che fa sognare – i tifosi della Juventus. La parola “Zebra” piazzata da Mbappè ovviamente non si sa che cosa voglia dire, ma essendo in scadenza di contratto ed essendo, inoltre, ad un passo dall’addio al Psg, potrebbe avere un’indicazione di mercato.

Sì, appare fantascientifico che in un momento delicato come questo un calciatore si possa mettere a dire al mondo intero quale sarà la sua prossima destinazione. Anche perché, c’è da dirlo, è quasi impossibile che possa venire alla Juventus visto lo stipendio che cerca e viste le offerte economiche che gli sono arrivate sia da parte del club parigino, sia da parte del Real Madrid, che lo corteggia ormai da un anno. In poche parole, senza possibilità di essere smentiti, è un sogno e tale rimarrà.

Mbappé alla Juventus, anche i book quotano il trasferimento

A rendere ancora più calda la situazione nei giorni di Pasqua, ci stanno pensando anche i bookmakers che, vuoi o non vuoi, si sono tuffati in quella che è stata la notizia del giorno, piazzando anche la quotazione per un possibile trasferimento del fuoriclasse francese a Torino.

La quota è altissima ma sicuramente in discesa rispetto a quella che poteva essere senza quell’indizio lanciato sui social. Un Mbappé alla corte di Massimiliano Allegri la prossima stagione varrebbe 33 volte la posta. Come detto una quotazione altissima che evidentemente non cambia nulla rispetto a quelle che sono le reali cose. Impossibile davvero immaginare questo colpaccio di Cherubini in questo momento storico, dove le condizioni economiche sono quelle che tutti noi conosciamo.