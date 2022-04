Calciomercato Juventus, United silurato: strada spianata per Cherubini

Stando a quanto riporta un articolo del “Manchester Evening News” il Manchester United sarebbe stato snobbato da un noto calciatore tedesco attualmente in forza ad un’altra delle big inglesi come sua possibile prossima destinazione di mercato.

Rudiger ©️LaPresse

Il calciatore in questione è Antonio Rudiger, arrivato al Chelsea nel 2017 dalla Roma e in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno. Il ventinovenne giocatore tedesco, che al Chelsea ha vinto una Champions League, una Europa League, una Supercoppa Uefa e un mondiale per club, sembra essere destinato a partire addirittura a parametro zero nonostante sia stato tra i protagonisti delle ultime stagioni del Chelsea grazie alla solidità e sicurezza che è in grado di conferire al comparto difensivo. La dirigenza dei Blues , però, non sembra avergli proposto nessun prolungamento di contratto , molto probabilmente per via delle vicissitudini a cui il presidente Abramovič è andato incontro nell’ultimo periodo e che hanno senza dubbio spostato l’attenzione della dirigenza.

Calciomercato, la Juve può approfittare del “no” allo United

Cherubini sarà sicuramente al lavoro: la scadenza del contratto di Rudiger e il suo rifiuto ad avvicinarsi al Manchester United rappresentano per la Juventus una occasione più unica che rara. L’acquisto del difensore rappresenterebbe infatti un’ottima mossa di mercato perché in questo modo nella prossima stagione Allegri potrebbe giovarsi del contributo di un campione di alto livello che possa sostituire senza particolari problemi alcuni veterani del club, che alcune fonti danno vicini all’addio.