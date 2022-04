Juventus, Elkann “contro” Allegri | Il tweet diventa subito virale

Juventus, il tweet di Allegri all’indirizzo di Elkann è assolutamente emblematico: social scatenati. Cosa avrà voluto dire?

Ci si aspettava che la Juventus riuscisse ad azzannare la partita sin dalle prime battute, e invece contro il Bologna, i bianconeri hanno fatto registrare un pericoloso passo indietro in termini di prestazione. Salvati da un goal allo scadere di Dusan Vlahovic, Morata e compagni non sono riusciti a consolidare il quarto posto, con la Roma e la Lazio che dunque hanno la grande occasione di accorciare le distanze.

A finire sul banco degli imputati è inevitabilmente Max Allegri, che nel post partita – ai microfoni di DAZN – ha ostentato quella calma palesata già in altre circostanze in una stagione incredibilmente complicata per la “Vecchia Signora”. Sui social, è rispuntato con forta l’hashtag Allegri out, con lo stesso Lapo Elkann che ha colto l’occasione – attraverso anche un gioco di parole – per lanciare direttamente un messaggio al tecnico livornese. A più riprese Elkann, da sempre grande tifoso della Juventus, aveva esternato senza troppi filtri il proprio punto di vista. A pochi minuti dal fischio finale della gara contro i felsinei, è arrivato un tweet di Elkann destinato a far discutere e ad alimentare accesi dibattiti: “Stiamo poco allegri!!! Allegri…” – Cosa avrà voluto dire?