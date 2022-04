Juventus-Bologna, dietrofront Marelli: “Contatto su Morata: ecco come è andata”

Juventus, è arrivata la rettifica di Luca Marelli sull’episodio che ha visto protagonista Alvaro Morata. Dietrofront immediato.

Finale al cardiopalma tra Juventus e Bologna, con la gara che si è improvvisamente accesa dopo l’azione che ha visto protagonista Alvaro Morata, fermato al limite dell’area di rigore da un intervento in scivolata di Soumaouro.

Contatto revisionato al VAR dal direttore di gara, che ha deciso di non decretare la massima punizione a favore della compagine di Allegri, ravvisando gli estremi per il cartellino rosso diretto ai danni del giocatore del Bologna, che ha poi destato la furia di Medel, anch’egli espulso, ma per proteste. La decisione del direttore di gara era stata messa in discussione da Luca Marelli che, a DAZN, aveva espresso parecchi dubbi sulla scelta di non decretare il penalty. In realtà, con un tweet apparso sui propri profili social, Marelli ha poi rettificato quanto annunciato in diretta, affermando come non ci fossero i presupposti per l’assegnazione della massima punizione, in quanto il contatto avviene fuori area: