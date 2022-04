Calciomercato Juventus, ribaltone Mckennie | Super scambio per l’addio

Calciomercato Juventus, Mckennie che va verso l’addio potrebbe rivelarsi la chiave per arrivare al talento italiano.

Il simpatico siparietto di inizio stagione verificatosi tra Allegri e Weston Mckennie durante l’amichevole con il Cesena, con l’allenatore livornese che disse al giovane centrocampista di dover fare almeno 10 goal quest’anno, sembrava aver spento tutte le voci per le quali l’americano non rientrasse nei progetto Juventus.

Stando però a quanto riporta stamattina la redazione di “todofichajes.com” il rapporto non è più così idilliaco come sembrava: secondo i giornalisti spagnoli, infatti, l’americano non rientrerebbe più nei piani di Allegri per la prossima stagione. Nonostante quindi il contratto fino al 2025 e le non così deludenti prestazioni, la dirigenza Juventina sembra essere intenzionata a far partire il calciatore americano a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, Mckennie può far arrivare Zaniolo

Tra le varie pretendenti di Mckennie troviamo la Roma di José Mourinho e il Tottenham di Antonio Conte. L’interessamento della squadra inglese non stupisce per nulla poiché l’attuale Ds del Tottenham è l’ex dirigente della Juventus Fabio Paratici: fu proprio lui infatti a portare l’americano a Torino nell’estate 2020. Se l’affare andasse in porto, il centrocampista “potteriano” si aggiungerebbe a Kulusevski e Bentancur, che da poco hanno lasciato la Juventus proprio in direzione Londra.

Dall’altro lato però ‘avvicinamento della Roma rappresenta sicurazione un’occasione ghiottissima: essa potrebbe infatti rivelarsi l’occasione giusta per arrivare a Nicolò Zaniolo, obiettivo dichiarato di Max Allegri e per il quale pure si prospetta un futuro lontano dalla capitale.