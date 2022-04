Calciomercato, 300 milioni sul piatto: game over Juve

Calciomercato, 300 milioni a disposizione per divenire ancora più grandi. Juventus messa KO, gli ultimi aggiornamenti.

Saranno mesi di grandi cambiamenti in casa juventina, a conclusione della stagione. L’ennesimo passo falso del campionato, questa volta contro il Bologna, non ha stravolto la posizione di Vlahovic e colleghi ma ha evidenziato per l’ennesima volta le grandi difficoltà di uno scacchiere che necessiterà sicuramente di nuovi approdi.

Starà, dunque, a Cherubini comprendere in che modo intervenire, ben ponderando le scelte in base al budget di fine anno (ergo, il piazzamento finale) e alla conduzione delle operazioni in uscita, fondamentali sia per monetizzare che per abbassare un monte ingaggi che ha raggiunto picchi spropositati negli ultimi anni.

Molto dipenderà anche da ciò che faranno le altre squadre, destinate a corteggiare da un lato alcuni dei giocatori juventini, dall’altro ad insidiare eventuali operazioni in entrata da tempo studiate all’ombra della Mole Antonelliana.

Calciomercato Juventus, insidia Milan per il colpo Zaniolo

In attesa di un responso sul vincitore finale del campionato, ad oggi più che mai incerto, riportiamo un importante aggiornamento de “La Gazzetta dello Sport“. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna, in casa Milan ci saranno importanti stravolgimenti, la cui attualizzazione avrà ingerenza anche nei piani bianconeri.

A Milano c’è molto fermento per il bel campionato disputato e altrettanta attesa per un futuro che, anche a livello societario, si appresta a vivere plurimi cambiamenti. I nomi sondati da Maldini per rinforzare lo scacchiere di Pioli sono numerosi e possono tranquillamente essere annoverati nel corpus dei giocatori maggiormente desiderati nel nostro continente negli ultimi mesi.

Senza approfondire i discorsi di Berardi, Nkunku, Haller o di Tchouameni, rimarchiamo quanto sottolineato dal portale rosa. A loro detta, infatti, il Milan non ha mai perso di vista Nicolò Zaniolo, valutato nella Capitale 60 milioni di euro ma per il quale, per ora, non sembrano esserci i presupposti per assistere ad un’offerta sabauda superiore ai 40.