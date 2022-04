Calciomercato Juventus, Dybala umiliato: “Adesso basta: via subito”

Calciomercato Juventus, la delusione per la gara di ieri contro il Bologna non ha risparmiato critiche nemmeno ad uno dei giocatori più amati come Paulo Dybala.

De “La Joya” si è tanto parlato in questi mesi, soprattutto per questioni extracalcistiche legate ad un rinnovo contrattuale che si è ormai compreso essere scenario utopistico. Dopo sette anni in bianconero, l’ex Palermo è destinato a lasciare la Vecchia Signora.

Fra qualche mese, come saprete tutti, si assisterà alla divisione da uno degli elementi più talentuosi passati per Torino nel recente passato. Data di nascita e condizioni fisiche non sempre al top hanno portato la dirigenza bianconera a compiere più di qualche riflessione prima di acconsentire alle richieste dell’argentino, alla fine considerate poco convenienti nell’ottica di Arrivabene.

Il punto di svolta sembra essere arrivato proprio quando il dirigenza bianconero ha lasciato intendere in diretta televisiva che non era possibile assecondare le volontà del giocatore, al netto della sua importanza e centralità all’interno delle gerarchie bianconere.

Calciomercato Juventus, i tifosi dicono basta: pioggia di critiche per Dybala

In questi mesi sono successe tante cose. Basti pensare all’esultanza provocatoria contro l’Udinese o a quell’abbraccio con i tifosi dopo lo scacco con l’Inter, assumente un più o meno esplicito valore di commiato.

Nel calcio, come nella vita, nulla può però essere sottratto all’azione cangiante del tempo, nemmeno Dybala. Riportiamo di seguito, dunque, alcune posizioni dei tifosi juventini dopo la partita con il Bologna, considerata dai più come una delle peggiori della stagione.

Anche Paulo è finito al centro di accuse e commenti non proprio amorevoli.

“La nostra tifoseria ha difeso Dybala, tifando addirittura contro Cristiano Ronaldo. Questo solo per non oscurare il pupillo argentino. Meglio che i tifosi stiano zitti ora, soprattutto dopo le ultime prestazioni”. “Ieri abbiamo giocato con uno in meno. Dybala non dovrebbe più scendere in campo”.

“Non azzardatevi più ad accostare Dybala a Del Piero. Non possono nemmeno coesistere nella stessa frase”. “Mi dispiace per Dybala ma in gare come quella con il Bologna dovrebbe avere una reazione di orgoglio e risolverti la partita con un lampo o un colpo. Come a voler dire ‘Guarda che ti perdi ora che mi stai cacciando’ “.

“Dybala è stato rovinato dalla cattiva gestione ma anche dalla sua grande presunzione”. “Con che coraggio criticate Allegri? Salutassero Dybala, piuttosto, e prendano Milinkovic-Savic e Modric”. “Non capisco perché Allegri si ostini a far giocare Dybala. Ci mette solo in difficoltà a centrocampo, sveglia!”.