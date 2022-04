Calciomercato Juventus, dimissioni Agnelli | La “sentenza” è definitiva

Calciomercato Juventus, la sentenza è definitiva. Anche Agnelli non è stato risparmiato: è flop.

Sono ore molto difficili in casa bianconera, alla luce del pareggio ottenuto in extremis contro il Bologna che ha rappresentato l’ennesimo passo falso di una stagione non proprio felicissima.

Se l’addio di Ronaldo a fine estate non aveva rappresentato un bel presupposto, lo stesso andamento in campionato si è contraddistinto per difficoltà ed errori reiterati che hanno rallentato la marcia di Dybala e compagni, evidenziandone i limiti, non solo di natura tecnico-tattica.

Se diverse osservazioni saranno fatte a fine anno sul modus operandi dell’Allegri 2.0 e sull’operato dei singoli giocatori, va anche osservato che, come sempre, il comportamento in campo sovente corrisponde alla salute della società e alla correttezza delle decisioni dirigenziali ponderate negli anni.

Calciomercato Juventus, i tifosi non ci stanno: la sentenza su Agnelli parla chiaro

A tal proposito, dunque, abbiamo raccolto alcune delle posizioni della piazza relativamente all’operato di Andrea Agnelli. Certamente fautore della costruzione e rinascita di una delle squadre più vincenti dell’ultima decade, il discendente del ben noto avvocato sembra essere finito al centro di alcune discussioni relativamente alle recenti gestioni.

Questi i commenti più rilevanti. “Agnelli deve farsi da parte adesso, si trova in quella posizione solo grazie al cognome che ha ma il grande finanziatore è Lapo che si è ormai stufato di tale mediocrità”. “Ora basta, credete davvero che Agnelli preferisca uno stadio silente? Ieri abbiamo evitato la sesta sconfitta casalinga in extremis”.

“Non solo Allegri, anche Agnelli Out!” “Agnelli sta pagando profumatamente Allegri per fare peggio di Pirlo”. “L’atteggiamento di Agnelli e Nedved in tribuna rappresenta l’emblema della mediocrità della Juventus. Abbiamo speso 150 milioni di euro e guardate a cosa ci siamo ridotti: sperare in un quarto posto”.

“Spero che la presenza di Del Piero sia emblema del fatto che l’era Agnelli stia per giungere al capolinea”.