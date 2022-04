Juventus-Fiorentina, Allegri esulta: recupero lampo in vista

Juventus-Fiorentina, c’è ottimismo sul recupero da parte del centrocampista in vista del match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Come ben si è visto ieri pomeriggio nella partita contro il Bologna la coperta della Juventus a centrocampo è davvero corta. A causa degli infortuni di Manuel Locatelli, Arthur e Weston Mckennie e dell’appena rientrato Zakaria, Max Allegri è stato infatti costretto a schierare il brasiliano Danilo davanti alla difesa, adattandolo ad un ruolo non di sua competenza.

Tra i vari centrocampisti indisponibili sembra però che almeno uno possa recuperare in vista del ritorno di semifinale di Coppa Italia previsto per mercoledì alle ore 21:00. Da un lato c’è da dire che i recuperi di Locatelli e Mckennie sono praticamente impossibili per il match contro la Fiorentina, poiché il primo ha rimediato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro del primo e il secondo una frattura metatarsale. Secondo quanto riportato stamattina da “Tutto Sport” invece, sembrerebbe che Arthur riesca a recuperare dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra rimediato in settimana alla Continassa.

Sebbene ci sia quindi ottimismo per il miglioramento delle sue condizioni nelle ultime 48 ore, c’è da attendere almeno fino all’allenamento di Pasquetta per capire se davvero l’ex-blaugrana sia in grado di sopportare le sollecitazioni tipiche di una partita. Il ritorno di mercoledì sera rappresenta sicuramente un importante crocevia stagionale per la Juventus, che ha ancora la possibilità di vincere almeno un titolo questa stagione. Avere a disposizione le geometrie e le capacità di palleggio del brasiliano, anche se non al 100%, significherebbe per Allegri quantomeno tirare un mezzo sospiro di sollievo e avere anche una carta in più su cui fare affidamento anche a partita in corso, visto comunque l’onnipresente spettro dei supplementari.