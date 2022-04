Calciomercato Juventus, 10 milioni o scambio con Rabiot: scelto il nuovo play

Calciomercato Juventus, doppia opzione sul tavolo per provare a convincere il club inglese a lasciarlo partire: Rabiot nell’affare.

Nella nuova Juventus che verrà, un’importanza capitale sarà inevitabilmente rivolta all’assemblaggio del nuovo centrocampo, reparto che anche in questa stagione ha evidenziato tutte le sue lacune strutturali.

Oltre all’acquisto di una mezzala fisica, Max Allegri avrebbe chiesto un regista capace di dettare i tempi di una manovra spesso troppo farraginosa ed ingolfata: ad oliare i meccanismi bianconeri potrebbe pensarci Jorginho, che salvo clamorosi colpi di scena non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Napoli. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, però, Cherubini non avrebbe alcuna intenzione di “svenarsi” per riportare in Italia l’ex Napoli, al quale sarebbe stato offerto da tempo un contratto quadriennale. Per l’italo-brasiliano, infatti, la “Vecchia Signora” avrebbe in cantiere un’offerta da 10 milioni di euro, con la possibilità di inserire nell’eventuale trattativa con il Chelsea una pedina sicuramente non imprescindibile nello scacchiere tattico juventino: stiamo parlando di Adrien Rabiot che, come Jorginho, ha il contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Juventus, scambio Jorginho-Rabiot: Allegri ha deciso

L’ex Psg ha deluso le aspettative, e pur di risparmiare sull’oneroso ingaggio che dovrebbe percepire fino al 2023, la Juventus sarebbe disposta a privarsene ad una cifra relativamente contenuta. Ricordiamo che Rabiot percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, gli stessi soldi che – grossomodo – sarebbero destinati all’ex play maker del Napoli, considerato l’acquisto ideale per far fare il salto di qualità ad una mediana priva di qualcuno capace di legare il gioco con qualità e tecnica, e spesso irretita negli abissi delle proprie paure.