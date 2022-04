Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche in questa fase conclusiva della stagione.

Conquistare un piazzamento per la prossima Champions è l’obiettivo primario di queste ultime settimane di serie A. Impresa che rischia di complicarsi dopo il pareggio casalingo contro il Bologna. Bisogna adesso fare un ultimo sforzo per cercare di tagliare questo traguardo importante. Poi ci si potrà concentrare sul mercato, che dovrà vedere la dirigenza grande protagonista.

Ci sarà infatti da trovare non solo l’erede di Paulo Dybala (che lascerà la squadra per la fine del suo contratto) ma anche degli innesti in tutte le zone del campo. Elementi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri. Tanti nomi stanno circolando in questo periodo come possibili colpi per il futuro.

Calciomercato Juventus, Gnabry pista percorribile per l’attacco

Focalizziamoci però ancora sull’attacco e sulla partenza di Dybala che lascerà un vuoto importante, che la Juve dovrà colmare con l’approdo a Torino di un grande campione, che abbia caratteristiche compatibili con quelle di Vlahovic, perno indiscusso del reparto offensivo.

Bayern director Kahn to @kerry_hau: “Müller? I am very, very confident that we will be able to announce something in the near future. We are also in good contact with Manuel Neuer” 🇩🇪 #FCBayern “We’re in talks with Gnabry – we trust him. He’s still in the process of reflection”. pic.twitter.com/XaS4E31bcQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2022

C’è un nome che intriga parecchio anche i tifosi ed è quello di Gnabry, attaccante rapido e tecnico del Bayern Monaco. Il dirigente Oliver Kahn, ex portiere, ha annunciato a Sport1 come il rinnovo del giocatore sia ancora in stallo. “Siamo in trattative con Gnabry – ha detto Kahn – ci fidiamo di lui. È ancora in fase di riflessione”. Parole che tengono ancora in piedi la possibilità che decida di lasciare la Bundesliga, con la Juve vigile per capire il suo futuro.