Calciomercato Juventus, Allegri detta la linea: firma e addio a un passo

Il calciomercato della Juventus in estate sarà influenzato dai rinnovi o dai mancati rinnovi di queste ultime settimane. La situazione.

La squadra di Allegri deve cercare di chiudere questo campionato nella miglior posizione possibile. Riuscire ad ottenere un piazzamento utile per la Champions League è fondamentale non solo per la vetrina europea che il torneo offre, ma anche per gli introiti economici che garantisce. Soldi indispensabili anche per il mercato di un club che intende rinnovarsi e ringiovanirsi.

Solo così il tecnico potrà aprire un nuovo ciclo vincente. I tifosi sperano anch’essi in nuovi arrivi, alcuni dei quali saranno per forza di cose dettate dalle scelte relative ai calciatori in scadenza di contratto. Perin e Cuadrado hanno trovato l’accordo per continuare la loro avventura in bianconero. Dybala invece andrà sicuramente via dalla Juventus a parametro zero.

Calciomercato Juventus, sempre più lontano il rinnovo di Bernardeschi

Rimangono dunque in bilico due posizioni, quelle del difensore De Sciglio e del centrocampista offensivo Federico Bernardeschi. Per quanto riguarda il primo, stando alle ultime indiscrezioni, l’accordo non sarebbe lontano. Il calciatore gode della stima di Allegri, che sa di poterlo utilizzare in più zone del campo. La firma sembra essere solo una formalità. Molto più complicato invece il discorso relativo a Bernardeschi. La distanza che c’è tra la richiesta d’ingaggio e l’offerta bianconera è ampia e difficile da colmare. Per l’ex Fiorentina dunque si profila un addio a parametro zero alla fine della stagione. Con diversi club pronti alla finestra pronti a fargli un’offerta.