Calciomercato Juventus, vice Vlahovic da sballo | “Voglio la Champions”

Calciomercato Juventus, la rivelazione ufficiale dell’attaccante francese, seguito dai bianconeri come possibile “spalla” di Vlahovic.

Il pareggio dell’Allianz Stadium ottenuto faticosamente contro il Bologna, ha ridimensionato sotto molti aspetti l’ottimo girone di ritorno di cui si era resa protagonista la compagine di Allegri, che ora dovrà guardarsi molto bene dal ritorno delle romane e della Fiorentina, prossima avversaria della Juventus nel return match delle semifinali di Coppa Italia.

Poco incisivi sul piano del ritmo e su quello del gioco, i bianconeri sono riusciti ad evitare una clamorosa debacle solo grazie alla spizzata di testa di Dusan Vlahovic che ha capitalizzato al massimo la rovesciata sontuosa di Morata. Il serbo – che all’attivo vanta già 7 reti, di cui sei in campionato – è sicuramente il valore aggiunto di una rosa che dagli addii di Higuain e Mandzukic, si è vista privata di un vero e proprio bomber d’area di rigore. Dopo l’approdo all’ombra della Mole del gigante serbo, Cherubini potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di concretizzare un acquisto low cost, portando a Torino un attaccante “navigato”, dal profilo internazionale, e in grado di far rifiatare l’ex Fiorentina. Era circolato con insistenza il nome di Choupo-Moting, ma la pista non sembra stuzzicare più di tanto la “Vecchia Signora”, alla quale nei mesi scorsi erano stati accostati profili alla Aubameyang e alla Lacazette.

Calciomercato Juventus, Lacazette vuota il sacco

Proprio il francese ex Lione – legato all’Arsenal da un contratto in scadenza nel 2022 – a cuore aperto ha evidenziato quelle che potrebbero essere le sue mosse future, esternando anche la volontà di restare in Europa, per giocarsi le proprie chances in Champions League. Ecco quanto dichiarato da Lacazette ai microfoni di Canal Plus: “Sto parlando con diversi club: non ho mai interrotto i contatti con il Lione da quando sono andato via. Il mio ex club sa che sono free-agent.

Torneresti al Lione dopo aver provato un’esperienza fuori dall’Europa? “Opzione complicata: io voglio giocare in Europa, è passato diverso tempo da quando ho calcato l’ultima volta il palcoscenico della Champions League. Mi manca: nulla è impossibile, ma è un pò più complicato.”