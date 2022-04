Allegri: “Arthur è morto”: le reazioni social dei tifosi della Juventus sono esagerate

Allegri: “Arthur è morto”, queste le parole del tecnico durante la conferenza stampa in vista di domani. Le reazioni sono esagerate

Una battuta, da vero livornese, di uno di quelli che ce l’hanno sempre pronta e la mettono sul piatto senza pensarci più di tanto. Allegri, in conferenza stampa, a specifica domanda sui centrocampisti che ha a disposizione, ha spiegato di averne solamente due e poi ha aggiunto, sorridendo, “Arthur è morto”. Una battuta, come detto, di quelle che facciamo tutti. Ma di quelle che, a quanto pare, il tecnico della Juventus non si può mai permettere. Le reazioni dei social sono state davvero esagerate.

Qualcuno ha apprezzato l’ironia, ovviamente, e non poteva essere altrimenti visto che solo questo è stato, altri invece hanno cominciato a ribadire che “non è accettabile che Allegri possa rispondere in questo modo sulle condizioni di un giocatore soprattutto dopo la gestione avuta fino ad ora”. Continuando, e sottolineando, che non si capisce il senso di queste parole e cosa abbia voluto trasmettere.

Allegri su Arthur, i social scatenati

Come detto in poco tempo i social si sono scatenati, letteralmente. Anche perché il centrocampista brasiliano da quando è arrivato alla Juventus non è mai riuscito a far vedere tutto il potenziale che ha a disposizione, soprattutto per via di continui stop and go che ne hanno minato la tenuta fisica.

Qualcuno, infine, cerca di capire se la stagione possa essere finita per il brasiliano. E, a sensazione, è questa forse l’interpretazione da dire alle parole di Allegri. Probabilmente in questo modo ha voluto mettere la parola fine alla stagione dell’ex Barcellona che è ancora out per infortunio e che dovrà stare fermo probabilmente per tutte le partite che rimangono da qui alla fine prima del rompete le righe.