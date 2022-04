Guardare al prossimo calciomercato con grande fiducia: la Juventus sta lavorando sodo per accontentare le richieste di mister Allegri.

L’allenatore bianconero ha il compito di chiudere questa stagione nel migliore dei modi, con la conquista di un posto nella prossima Champions League. Torneo che riesce a garantire degli importanti introiti economici, soldi necessari per ritoccare la rosa bianconera. Il tecnico attende rinforzi praticamente in tutte le zone del campo, solo in questo modo si potrà pensare di aprire un nuovo ciclo vincente.

La priorità del club al momento pare essere quella di trovare l’erede di Paulo Dybala, un campione in attacco che abbia caratteristiche compatibili con quelle di Dusan Vlahovic. Tanti nomi stanno circolando in questi giorni come potenziali colpi estivi. Ma non bisogna dimenticare che la Juventus ha la necessità di rinforzarsi anche in altri reparti, iniziando a pensare a passaggi di consegne.

Calciomercato Juventus, l’Inter ha messo nel mirino Bellanova: cosa dicono i bookmaker

A destra Cuadrado ha rinnovato il contratto con la Juventus e dunque rimarrà a Torino anche nella prossima stagione. Il calciatore colombiano però viaggia verso i 35 anni ed è scontato dire che bisognerà iniziare a pensare al suo erede. Una pista percorribile sembrava poter essere Raoul Bellanova. laterale destro oggi al Cagliari ma di proprietà del Bordeaux. Un colpo accessibile dal punto di vista economico, di prospettiva pensando comunque al rendimento costante e positivo del calciatore. Le quote Sisal però sembrano sottolineare come non ci sia alcuna possibilità di un suo arrivo alla Juventus, visto che il suo trasferimento in bianconero non è stato inserito in lavagna. Più probabile invece un suo passaggio all’Inter, quotato a 5.