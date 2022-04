Calciomercato, patto anti Juventus: incontro e firma | Svolta imminente

By

Calciomercato, c’è il patto anti Juve. Incontro e firma per allontanare le insidie bianconere e non solo.

La squadra si sta preparando in questi giorni alla delicata sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, destinata a sentenziare la rosa approdante in finale della competizione nazionale.

Come ben ricorderete, la sfida di andata si concluse sul risultato di 0 a 1 per gli uomini di Allegri, bravi a soffrire e compattarsi e, da audaci fortunati, a trovare il gol in extremis al novantesimo.

In attesa di sapere quale sarà la prima finalista tra Inter e Milan che stasera si affronteranno dopo lo 0 a 0 finale dei primi 90′, riportiamo di un importante aggiornamento tangente la Vecchia Signora e la appena citata squadra toscana, destinata ad avere una certa ingerenza nel percorso juventino anche la prossima estate.

Calciomercato, il piano anti Juventus della Fiorentina: Igor blindato

I rapporti tra le due società sono storicamente felici. Basti pensare alla concretizzazione dei plurimi affari nati sull’asse toscano-piemontese. Partendo dalla fine, si ricordi Dusan Vlahovic o il tanto atteso Federico Chiesa, passando per Cuadrado o Bernardeschi.

Fino a qualche giorno fa, c’era l’impressione che dopo la trattativa per Dusan, si potesse assistere ad uno scenario simile la prossima estate, alla luce dell’impellente necessità della Vecchia Signora di rinforzarsi nella regione difensiva di campo.

Tra i tanti monitorati da Cherubini, è sicuramente annoverabile infatti anche Igor. Il brasiliano ha fin qui disputato una stagione felice sotto la gestione di Italiano la quale, complice la data di nascita del classe (e maglia) 98, avrebbe suscitato l’attenzione di diverse realtà della nostra Serie A.

Oltre alla Juventus, anche la Lazio di Sarri sarebbe sulle sue tracce ma difficilmente lo vedremo partire in estate. Secondo TuttoMercatoWeb, infatti, la Fiorentina è intenzionata a blindarlo, allungando un contratto attualmente in scadenza nel 2024, proprio come quello dell’altrettanto anelato giocatore di A, Nicolò Zaniolo.