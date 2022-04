Calciomercato Juventus, non si è per niente Allegri | Blitz da Monaco

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà per forza di cose fare degli investimenti importanti per rinforzare la rosa di Max Allegri.

Quest’anno lo scudetto è sfumato e il cammino fatto nel corso del campionato, oltre che ovviamente in Europa, ha evidenziato delle lacune nell’organico bianconero. Lacune che gli arrivi a gennaio di Zakaria e Vlahovic non sono riusciti a colmare del tutto. Ci sarà bisogno di altri colpi nel corso della prossima finestra di trasferimenti, con la dirigenza che senz’altro sarà già al lavoro sugli obiettivi concordati con il tecnico.

Uno dei reparti che necessita di nuovi volti in arrivo è la difesa, dove la Juventus deve iniziare a pensare agli eredi di Bonucci e Chiellini, non piàù giovanissimi. Saranno fatti degli investimenti dunque anche in quella zona del campo, con alcune occasioni possibili tra i futuri parametri zero. Sfumato Romagnoli, un difensore di grande spessore internazionale pronto a cambiare casacca è Antonio Rudiger.

Calciomercato Juventus, assalto Bayern Monaco per Rudiger

Il centrale tedesco, ex Roma, oggi veste la maglia del Chelsea e ha disputato una stagione sicuramente molto positiva. Nel pieno della maturità calcistica, sarebbe un colpo perfetto per rinforzare la difesa della Juve. Il contratto con gli inglesi è in scadenza il prossimo 30 giugno e l’ipotesi rinnovo sembra complicata, anche per via della situazione societaria che vive il Chelsea. Una possibile trattativa frenata anche dalle richieste di ingaggio alte del giocatore. Le ultime notizie che arrivano su Rudiger sembrano inoltre allontanarlo dalla Juve. Come ha sottolineato Todofichajes il Bayern Monaco avrebbe deciso di rompere gli indugi. Dopo essere uscito anzitempo dalla Champions i bavaresi hanno deciso che è arrivato il tempo di nuovi rinforzi e per questo motivo sarebbero pronti a mettere sul piatto una somma importante pur di ingaggiarlo a parametro zero.