Calciomercato Juventus, fantasista nel mirino | Ma c’è un ostacolo

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo di discussione per i tifosi bianconeri: l’estate si avvicina.

I mesi più caldi dell’anno saranno tali anche per i tanti trasferimenti in vista in casa bianconera. La Juventus ha le necessità di accogliere tra le proprie fila nuovi elementi, Allegri attende rinforzi praticamente in tutte le zone del campo. Con l’attacco che al momento pare essere la priorità della dirigenza.

Del resto la Juve perderà una pedina importante come Paulo Dybala. L’argentino infatti non riceverà alcuna proposta di rinnovo contrattuale e dunque è libero di accasarsi altrove a parametro zero a partire della prossima stagione. Questo costringerà il club ad un investimento decisamente importante in attacco. Con tanti nomi che circolano in questo periodo.

Calciomercato Juventus, troppo alto il prezzo di Bernardo Silva

Secondo quanto riporta Fichajes, media spagnolo, la Juventus avrebbe già individuato uno dei potenziali obiettivi per sostituire proprio il calciatore argentino. Vale a dire Bernardo Silva, stella del Manchester City, calciatore di indiscussa qualità che può essere il fantasista in grado di scardinare le difese avversarie. Sarebbe il partner ideale per Vlahovic. Al calciatore è interessato anche il Psg, oltre al Barcellona che pare essere in pole position. Bernardo Silva ha il contratto in scadenza nel 2025 ma per arrivare al calciatore servirebbe una somma davvero importante. Il City non lo lascerebbe partire per meno di 80 milioni di euro. Al momento però Guardiola e lo stesso trequartista non sembrano essere intenzionati a cambiare aria.