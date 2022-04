Calciomercato Juventus, colpo di scena ufficiale: l’annuncio in conferenza

Calciomercato Juventus, il giocatore ha svelato indirettamente il suo futuro: rischio beffa per i bianconeri?

L’ha toccata tocca piano, come si suol dire oggi, in chiave ironica, nello slang proprio dei meme e dei social network. Non ha fatto troppi giri di parole e lo ha detto a chiare lettere, al contrario, cosa gli piacerebbe fare in futuro.

“Vorrei restare qui (a Lione, ndr): non ho problemi a dirlo, ma non dipende da me”. Così ha tuonato in conferenza stampa Emerson Palmieri, terzino sinistro della squadra francese – e obiettivo dichiarato della Juventus – come ha annunciato su Twitter il reporter d’Oltralpe Hugo Guillemet. Una frase, la sua, che costringerà la società bianconera a rimettere tutto in discussione.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri spinge per restare al Lione

Era su di lui che la Juventus aveva messo gli occhi, una volta preso atto della necessità di assoldare un nuovo terzino sinistro. La sua stagione al Lione è stata tutto sommato positiva e tutti in Italia credevano che fosse pronto a tornare in Serie A, dove ha già militato indossando la maglia del Palermo prima, quella della Roma poi.

Emerson en Conf OL : « J’aimerais rester ici (à Lyon), je n’ai aucun problème à vous le dire, mais ça ne dépend pas de moi. » — hugo (@hugoguillemet) April 19, 2022

La scelta era ricaduta su di lui alla luce del suo talento sia in attacco che in difesa. E sbagliava chi credeva che il peggior rivale dei bianconeri, nella trattativa con Emerson Palmieri, potesse essere il Chelsea, dove si credeva che il terzino avrebbe fatto ritorno nell’ipotesi in cui il club francese non avesse esercitato il diritto di riscatto. Non si era fatto i conti con la volontà dello stesso giocatore, che come è emerso chiaramente in conferenza stampa non ha alcuna intenzione di mollare una squadra nella quale, a quanto pare, si è trovato piuttosto bene. Non resta che attendere, a questo punto, e capire se questa pista sia ancora praticabile o se, invece, sia meglio rivolgere altrove le proprie mire.