Calciomercato Juventus, ecco il nuovo 10 | La clausola che sblocca tutto

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo nella tifoseria bianconera e tra gli addetti ai lavori.

In questa stagione la formazione di Allegri ha ancora due obiettivi importanti da centrare. In primis la conquista (quantomeno) del quarto posto, che garantisce un posto nella prossima Champions League e anche degli introiti economici importanti. E poi ci sarà la Coppa Italia in palio nella finale contro l’Inter di Inzaghi, sfida molto sentita anche dalle due tifoserie.

A bocce ferme poi si inizierà ad accelerare in chiave mercato. La società sa benissimo che l’attuale organico ha bisogno di ritocchi praticamente in tutte le zone del campo. Dalla difesa all’attacco, occorrono nuovi elementi che possano aprire un ciclo vincente a Torino. E sono davvero tanti i nomi che vengono accostati alla Juve in questo periodo.

Calciomercato Juventus, Di Maria o David Neres le piste per l’attacco

Logico che la priorità sia quella di trovare al più presto l’erede di Paulo Dybala, che lascerà la maglia numero dieci? Chi sarà il suo successore? Difficile dirlo. Come ha spiegato Di Marzio l’intenzione dei bianconeri sarebbe quella di trovare un giovane campione. La pista Zaniolo però al momento è ferma, visto che la Roma ad ogni caso non lo lascerebbe partire per una somma bassa. E così potrebbe riprendere quota la pista che porta ad Angel Di Maria, in uscita dal Psg. Non è giovane, visti i suoi 34 anni, ma si può ingaggiare a parametro zero e il talento non gli manca di certo, così come l’esperienza a livello internazionale. Attenzione però anche all’ipotesi David Neres, 25enne attaccante dello Shakhtar Donetsk. L’ex Ajax può liberarsi ad un prezzo ragionevole, vista anche la delicata situazione che c’è in Ucraina.