Calciomercato Juventus, terzo colpo a un passo: chiusura lampo

Calciomercato Juventus, chiusura lampo: terzo colpo di Cherubini davvero a un passo. La forma dovrebbe essere fino al 2025

Terzo colpo in chiusura per Cherubini, che ormai è davvero ad un passo dal trovare un accordo con il difensore in scadenza. La notizia è riportata da goal.com. Una conferma ormai quasi certa, per la gioia di Massimiliano Allegri, che potrà contare ancora su quello che è il suo pupillo. E che questo il tecnico livornese non ha mai nascosto.

Parliamo ovviamente di Mattia De Sciglio, che dovrebbe firmare un accordo con la Juventus fino al 2025. Parliamo di una trattativa che sarebbe in fase di definizione e che dovrebbe essere annunciata in breve giro di posta. L’ottimismo tra le parti è dilagante e di dubbi ormai non ce ne sarebbero più. L’esterno difensivo rimarrà alla Continassa anche nei prossimi anni.

Calciomercato Juventus, De Sciglio firma

Sarebbe il terzo rinnovo nello spazio di poco tempo per Cherubini. La Juventus nelle scorse settimane ha annunciato quello di Perin e anche quello di Cuadrado. Solamente con Dybala non è tato trovato nessun accordo. Ma ormai la questione è chiusa e la società bianconera è alla ricerca del sostituto dell’argentino che saluterà il prossimo 30 giugno.

La conferma di De Sciglio comunque è importante. Nonostante non sia mai entrato appieno nel cuore dei tifosi bianconeri, il difensore, quando chiamato in causa, ha sempre dimostrato di possedere delle qualità importanti che alla lunga sono tornate utili a Massimiliano Allegri. Insomma, un perno bianconero che ha deciso di continuare a giocare per la Juventus anche nei prossimi anni. I dubbi ormai sono stati tutti sciolti.