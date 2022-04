Calciomercato Juventus, addio de Ligt: il poker d’assi è clamoroso

Calciomercato Juventus, addio de Ligt: secondo il giornalista della Rai Paganini il poker d’assi finanziato è clamoroso

Un poker d’assi clamoroso finanziato da una probabile cessione del difensore olandese de Ligt. Questo è l’annuncio fatto dal giornalista della Rai Paganini che ha spiegato come la società bianconera si potrebbe muovere in questo modo per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Insomma, un addio, decisamente importante, per arricchire quello che è ogni reparto del tecnico livornese.

Ovviamente non sarà facile principalmente riuscire a piazzare de Ligt: soprattutto per le richieste della società bianconera che in questo momento – così come nei prossimi mesi – saranno sicuramente importanti. Non si dovrebbe scendere sotto i 100 milioni di euro per quello che all’Ajax è diventato un calciatore importante e che a Torino sta alzando in maniera importante il livello delle proprie prestazioni.

Calciomercato Juventus, ecco i colpi in canna

L’asse con il Chelsea è quella più importante. Anche se bisognerà comunque aspettare quella che sarà la nuova proprietà del club inglese che ha il mercato bloccato dopo lo stop all’ex massimo dirigente Abramovich. Ma nel mirino ci sarebbero Rudiger – lui in scadenza – Emerson Palmieri, Jorghino e Werner. Insomma, un poker d’assi davvero clamoroso da quella squadra che ancora per poco tempo sarà campione d’Europa in carica.

Lo stesso giornalista infine dà una notizia importante verso un altro obiettivo bianconero. Quel Milinkovic-Savic che più volte nel corso di questi anni è stato accostato alla Vecchia Signora. Il centrocampista della Lazio – ma comunque non è una novità – sarebbe nel mirino del Psg.