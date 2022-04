Calciomercato Juventus, erede Chiellini: Allegri imprime la svolta

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà ritoccare non solo l’attacco ma pure altre zone del campo: la difesa non fa eccezione.

Da un lato la priorità al momento sembra essere quella di rinnovare l’attacco con l’arrivo di un grande campione che possa prendere il posto di Dybala. All’argentino non è stato proposto alcun nuovo contratto e dunque la sua esperienza a Torino si concluderà il prossimo 30 giugno. E’ banale dire che una grande squadra come la Juventus dovrà mettere a segno un grande colpo, un partner ideale per Vlahovic.

Tanti nomi stanno circolando nelle ultime settimane, ma non bisogna dimenticare che i bianconeri hanno la necessità di puntellare e ringiovanire anche gli altri reparti. Come la difesa, ad esempio, dove il futuro di Giorgio Chiellini rimane ancora una incognita. Rimarrà, si ritirerà oppure chiuderà la carriera negli States?

Calciomercato Juventus, in ascesa le quotazioni di Badiashile

Difficile dirlo, ma in ogni caso i bianconeri devono comunque cercarne l’erede, un centrale che possa essere la colonna portante del pacchetto arretrato. Sfumato Romagnoli, sembra complicato riuscire a convincere Rudiger a vestire la maglia della Juve, viste le richieste d’ingaggio del tedesco. In ascesa le quotazioni del giovane centrale del Monaco Benoit Badiashile, un colpo per il presente e per il futuro. Ma rimane in piedi anche la pista Milenkovic, centrale della Fiorentina ormai nel pieno della maturità calcistica. Più lontano invece Bremer: sul giocatore del Torino c’è il forte interesse dell’Inter, ma non solo. Anche squadre estere lo seguono con grande attenzione. Quasi impossibile arrivare a Koulibaly: il centrale del Napoli ancora non ha rinnovato, ma difficilmente accetterebbe la corte dei bianconeri.