Calciomercato Juventus, sì a Donnarumma: svolta ad una condizione

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Donnarumma ma ad una sola condizione: ecco cosa potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, Donnarumma era un obiettivo perseguito dalla dirigenza prima del suo passaggio definitivo in Francia, adesso la condizione potrebbe nuovamente mettersi in discussione visto che il giocatore avrebbe espresso la volontà di lasciare il club parigino visto il forte dualismo con Navas, ancora non deciso del tutto.

Un futuro in discussione che potrebbe nuovamente riaprire la pista per uno degli obiettivi più seguiti in passato dalla dirigenza bianconera. Stando al ‘Corriere dello Sport’, nonostante tutto, il classe 1999 interessa ancora ed eccome il club di Andrea Agnelli.

Come scrive il ‘Corriere dello Sport’ molto dipenderà anche dalla volontà di mister Allegri che potrebbe risultare decisivo nella trattativa, avendo di fatto, già dato fiducia a Tek e rinnovando Perin per altri anni.

Insomma il nuovo estremo difensore bianconero potrebbe essere italiano, proprio come il secondo in rosa, Mattia Perin e ovviamente Pinsoglio. Capiremo, probabilmente, nei prossimi mesi quale sarà il futuro di Donnarumma anche se interessata la Juventus dovrà farsi già sentire per avanzare una possibile trattativa, fermo restando che servirà anche il sì di Allegri.