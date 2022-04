Calciomercato Juventus, altro che fila per Dybala | Le offerte ricevute dalla “Joya”

Calciomercato Juventus, ecco chi sono i club che nelle ultime settimane hanno manifestato un interesse concreto per l’argentino.

Le lancette corrono e i club interessati a Paulo Dybala sanno bene che il tempo stringe e che è questo, quindi, il momento migliore per agire. L’argentino sarà ufficialmente libero solo a partire dal primo luglio, ma avendo già rotto con la Juventus è già libero di decidere che direzione prendere nel momento in cui la stagione sarà conclusa.

Il club bianconero inizialmente sembrava aver individuato, come suo possibile erede, Mohamed Salah, che però è ancora focalizzato sull’ipotesi di un possibile rinnovo con il Liverpool. Quasi impossibile che l’ex romanista possa arrivare a Torino. La Juventus avanzerà un’offerta concreta solo nel caso in cui si decida per la cessione. In caso contrario, ci sarebbe eventualmente anche Nicolò Zaniolo, corteggiato con una certa insistenza dal direttore sportivo Federico Cherubini.

Calciomercato Juventus, su Dybala finora solo Inter a Atletico Madrid

A Dybala le pretendenti non mancano, ma non sono così tanti quanti forse ce ne saremmo aspettati. A raccontare la verità sugli scenari futuri è stato qualche minuto fa l’esperto di calciomercato Daniele Longo. “Al momento – ha scritto su Twitter – sono l’Atletico Madrid e l’Inter le società che si sono mosse per Dybala”. Questo significa che solo queste due squadre, all’atto pratico, hanno manifestato un reale interesse nei confronti del difensore che ha deciso di mettere fine alla sua avventura in bianconero.

I nerazzurri, nello specifico, hanno già avviato i primi contatti con il suo entourage. Stesso discorso per gli spagnoli, che vorrebbero assicurarsi l’attaccante argentino per sopperire al probabile addio di Luis Suarez.