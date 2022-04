Calciomercato Juventus, ora è finita sul serio: è stato messo definitivamente alla porta

Calciomercato Juventus, l’attaccante è ormai un esubero a tutti gli effetti e il club è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Neanche tre mesi fa è stato a un passo dal vestire la maglia bianconera. Sembrava tutto fatto per il trasferimento a Torino. Era lui il rinforzo che la Vecchia Signora aveva individuato per ravvivare un attacco che fino a quel momento aveva prodotto troppo poco.

Poi, però, la società intuì che non si poteva correre il rischio di non classificarsi tra le prime quattro e scelse di “anticipare” di qualche mese l’importante investimento che inizialmente era stato programmato per il calciomercato estivo. Dunque, no a Mauro Icardi sì invece a Dusan Vlahovic. L’uno ha escluso l’altro. E si è preferito mettere subito le mani sull’attaccante serbo, prima che l’ex Fiorentina si facesse ingolosire dalle allettanti proposte dei club della Premier League, pronte a scatenarsi a giugno. Da allora si è parlato pochissimo di Icardi. Ma in realtà è stato proprio l’ex attaccante dell’Inter, dal 2019 in Francia al Psg, che ha fatto perdere le sue tracce. È progressivamente uscito dalla rotazioni di Mauricio Pochettino, che quasi da un momento all’altro non l’ha più coinvolto.

Calciomercato Juventus, Icardi sempre più lontano da Parigi

A Parigi Icardi è ormai un vero e proprio esubero. Ultimamente stava per rivedere il campo, complici le assenze nell’attacco del Psg, ma si è infortunato addirittura prima della sostituzione. Un calvario per l’ex capitano nerazzurro che tre anni fa era partito per la capitale francese con aspettative completamente diverse. “Maurito” sotto la Tour Eiffel è triste. L’arrivo di Leo Messi – con cui non ha mai avuto un buon rapporto – non gli ha giovato e poi c’è stata la crisi coniugale con la compagna/agente Wanda Nara.

Ora sembrano tornati in buoni rapporti e Wanda avrebbe ripreso a curare i suoi interessi in ambito professionale. Secondo quanto riporta l’Equipe, tuttavia, il Psg sarebbe già all’opera per trovargli una nuova sistemazione. In estate Icardi lascerà Parigi: cosa gli riserverà il futuro? Il suo sogno è quello di tornare in Italia e non è escluso che la Juventus non possa di nuovo farsi sotto per l’ennesima volta negli ultimi quattro anni.