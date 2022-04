Calciomercato, l’Inter lo “frega” alla Juve: ritorna in Serie A

By

Calciomercato Juventus, il giocatore sarebbe di ritorno in Serie A, dopo la parentesi in Liga non andata secondo le aspettative, Rodrigo De Paul si appresta a ritornare nel campionato italiano. I bianconeri l’hanno messo nel mirino già da tempo ma occhio alla concorrenza ai vertici proprio della Serie A.

Stando infatti a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter potrebbe piombare sul centrocampista argentino. Rodrigo De Paul è finito – di nuovo – nel mirino delle big italiane e nonostante l’interesse della Juventus, l’Inter dell’ex Beppe Marotta potrebbe avere la mossa vincente per convincerlo a scegliere il nerazzurro.

Calciomercato Juventus, concorrenza ai vertici | Inter su De Paul

Stando infatti al quotidiano sportivo, giusto due settimane fa la missione del ds nerazzurro Piero Ausilio ha già dato risvolti positivi, arrivando a parlare proprio con l’entourage del calciatore argentino.

I nerazzurri vorrebbero arrivare a De Paul tramite un prestito con diritto di riscatto, anche secco, se non ci fosse l’opportunità di convergere su un prezzo definitivo sul riscatto. Le condizioni proposte dai nerazzurri sono solo le seguenti, visti anche gli impedimenti economici. Bisognerà capire se si aprirà una possibilità a tal proposito ma il giocatore non si trova più bene in Spagna e sicuramente si aspettava di giocare di più. Pertanto un suo addio sarebbe molto probabile, staremo a vedere se all’Inter o, appunto, anche alla Juventus che rimane alla finestra.