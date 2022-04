Calciomercato Juventus, tango argentino per l’attacco: spartito già deciso

Calciomercato Juventus, per l’attacco sarà tango argentino: Cherubini ha già deciso lo spartito per la prossima stagione

Lo spartito è deciso: sarà tango argentino per la Juventus. Con uno che se ne va, e con un altro che potrebbe arrivare per la prossima stagione. Almeno questa è la sensazione che si ha in questo momento, stando alle indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni e soprattutto a quelle che continuano ad arrivare pure in queste ore. Insomma, Cherubini ha le idee chiare per l’attacco. Non solo Zaniolo, ma anche un elemento a parametro zero che potrebbe portare qualità ed esperienza.

Il nome è quello di Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Psg, che dovrebbe quindi continuare la propria carriera in Europa. Secondo TyC Sports su questo ormai non ci sono dubbi. Di Maria si sente ancora un giocatore importante e sa quello che potrebbe dare nei prossimi anni. La fine della carriera nella propria Nazione è lontana. Cercherà ancora di conquistare la Champions League. Magari con la maglia della Juventus addosso.

Calciomercato Juventus, obiettivo di Maria

Occhio però, perché la concorrenza è tanta davvero e riguarda soprattutto la Penisola Iberica. Potrebbe anche tornare in Spagna Di Maria, dopo l’esperienza con il Real Madrid: su di lui avrebbero fatto dei sondaggi il Barcellona e anche l’altra squadra della capitale spagnola, l’Atletico di Simeone. E nella lista ci sarebbe anche il Benfica. Che guarda con interesse al possibile colpo grosso a parametro zero. Sì, perché nonostante la carta d’identità non sia più di quelle freschissime, Di Maria rimane un giocatore importante che ancora qualche stagione ad alti livelli la può garantire.