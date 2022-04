Calciomercato Juventus, jolly argentino in mediana: spunta la condizione

By

Calciomercato Juventus, il centrocampista è in lista di Cherubini ma arriverebbe soltanto ad una condizione particolare.

Calciomercato Juventus, Paredes, l’ex Roma che adesso è diventato una stella del Psg potrebbe lasciare la Francia e ritornare proprio in Serie A. La dirigenza bianconera l’ha messo in lista e avrebbe necessità di rinforzare il centrocampo. Ma stando alle indiscrezioni di ‘Tuttojuve.com’, l’argentino arriverebbe soltanto in base ad una condizione.

Infatti la Juventus non intende sborsare troppo, anzi, renderebbe possibile l’operazione soltanto davanti ad un’offerta, davvero, al ribasso pari quasi allo zero.

Calciomercato Juventus, Parades arriva ma solo a prezzo di saldo

Come scrivono su ‘Tuttojuve.com’, i dirigenti bianconeri sarebbero intenzionati a rendere possibile l’operazione per il mediano ma solo davanti a condizioni particolari. La situazione economica è da monitorare e pertanto, data anche la situazione, certamente non più da protagonista dell’argentino, la Juventus vorrebbe sfruttare l’assist provando a prendere Paredes a prezzo di saldo.

Pertanto difficilmente vedremo la dirigenza andare al rialto con il Psg. I parigini hanno necessità di liberare alcuni spazi in squadra e proprio Paredes potrebbe essere l’esubero da lasciar partire. La Serie A un campionato che l’ha visto protagonista in passato e che adesso potrebbe diventare – nuovamente – la sua casa ma solo in base a questa condizione particolare, cioè ad un prezzo davvero al ribasso. Staremo a vedere se il Psg sarà intenzionato ad accettare questo compromesso.