Calciomercato, la Juventus si rifà il look: “Colpaccio alla Giroud”

Calciomercato Juventus, fari puntati sulla spalla di Dusan Vlahovic: profilo d’esperienza nel mirino. Rivelazione in diretta.

L’acquisto di Dusan Vlahovic in una delle sessioni di calciomercato estive più bollenti degli ultimi anni, ha inevitabilmente contribuito a riaccendere l’entusiasmo della Juventus, che ha provato in extremis ad inserirsi nella corsa scudetto. La sconfitta – immeritata – contro l’Inter, ha frenato il sogno di mettere le mani sul tricolore, ma è indubbio che i bianconeri abbiano sensibilmente accorciato le distanze dalla prime della classe, e la sfortunata prova dell’Allianz Stadium contro i nerazzurri l’ha certificato in maniera sostanzialmente lapidaria.

In una prossima sessione di calciomercato nella quale Cherubini e tutto il management della Vecchia Signora dovrà essere bravo a capitalizzare le occasioni che di volta in volta si presenteranno. Oltre a rinforzare la difesa e il centrocampo, uno sguardo sarà rivolto anche all’attacco, dove Allegri potrebbe essere nuovamente accontentato con l’acquisto di un calciatore d’esperienza in grado di far rifiatare DV7 in alcune circostanze.

Calciomercato Juventus, nuovo rinforzo d’esperienza per Allegri

Ne è convinto Romeo Agresti che, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, ha indicato il prototipo di attaccante a cui la Juventus potrebbe dare la caccia in estate, fermo restando che molto dipenderà dalle situazione concernenti Morata e Kean, con Raspadori che continua a restare sullo sfondo ed osserva l’evolvere della situazione da una “postazione” privilegiata. Ecco quanto riferito da Agresti: “Secondo me la Juve va su un vice Vlahovic: un calciatore d’esperienza alla Giroud potrebbe far comodo.“